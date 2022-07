FC Porto e Sporting jogam primeiro 'clássico', Sporting-Benfica na 33.ª ronda

FC Porto, campeão em título, e Sporting, vice-campeão, protagonizam o primeiro 'clássico' da edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol logo à terceira jornada, no Estádio do Dragão, no Porto, ditou hoje o sorteio das competições profissionais.

Numa cerimónia que decorreu no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, ficou definido que o primeiro jogo entre 'grandes' vai colocar frente a frente 'dragões' e 'leões' no fim de semana de 20 e 21 de agosto, no reduto dos 'azuis e brancos'.

De resto, os campeões nacionais vão ser anfitriões dos dois principais rivais na primeira volta do campeonato, já que também recebem o Benfica à 10.ª jornada, marcada para 22 e 23 de outubro.

Nos primeiros dias de 2023 será disputado o primeiro dérbi 'eterno' da I Liga, com o Benfica a receber o Sporting, no Estádio da Luz, na 16.ª jornada, em 14 ou 15 de janeiro.

Tendo em conta que, como habitualmente, a segunda volta da competição é um 'espelho' da primeira metade, os dois rivais lisboetas voltarão a defrontar-se na 33.ª e penúltima jornada, em maio do próximo ano.

Na segunda volta, Sporting e FC Porto jogam no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na 20.ª ronda, agendada para o fim de semana de 11 e 12 de fevereiro de 2023, enquanto o Benfica-FC Porto, no Estádio da Luz, será disputado na 27.ª ronda, em 07 ou 08 de abril de 2023.

Já o Sporting de Braga receberá os 'leões' logo à primeira jornada, visita o FC Porto na oitava ronda e será anfitrião do Benfica em 27 ou 28 de dezembro, na 14.ª jornada, que marcará o regresso da I Liga, após seis semanas de interrupção, devido à realização do Mundial2022, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Os 'arsenalistas' têm a receção ao eterno rival minhoto Vitória de Guimarães prevista para a quinta ronda, no início de setembro, ao passo que o dérbi portuense entre FC Porto e Boavista realiza-se à 13.ª jornada, em novembro, no Bessa.

A 89.ª edição da I Liga inicia-se no fim de semana de 06 e 07 de agosto e termina entre 27 e 28 de maio de 2023, sendo que os dois jogos do 'play-off', entre o 16.º classificado do escalão principal e o terceiro colocado da II Liga, estão previstos para 03 e 11 de junho do próximo ano.

Na última época, o FC Porto sagrou-se campeão nacional pela 30.ª vez, ao terminar a I Liga portuguesa com um recorde de 91 pontos, para destronar o Sporting, segundo colocado, com 85, ao passo que o recordista de troféus Benfica fechou o pódio, com 74.