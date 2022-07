“Temos boas hipóteses de fazer muitos pontos em casa logo na primeira volta”

Rui Fontes considera que o Marítimo “tem boas possibilidades de fazer muitos pontos em casa logo na primeira volta da I Liga” e diz que poderá ser benéfico jogar com o FC Porto logo no início do campeonato.

Numa reacção ao sorteio, em declarações ao DIÁRIO, o presidente verde-rubro lembra que, na primeira metade da prova, o Marítimo joga fora com algumas das equipas mais fortes, nomeadamente FC Porto, logo na ronda inaugural, Sp. Braga, na 3.ª jornada, Benfica, na 7.ª, V. Guimarães, na 13.ª . Com efeito, Rui Fontes considera que isso abre boas perspectivas para uma primeira volta de qualidade em casa, uma vez que a equipa madeirense vai receber “as equipas em teoria menos fortes”, vincando a importância de “aproveitar o factor”.

De qualquer modo, Rui Fontes lembra que o campeonato é disputado num formato “todos contra todos” e considera que “o importante é estar preparado para a exigência da nova temporada”.

Quanto à estreia, que será frente ao campeão nacional em título, o presidente do Marítimo também entende ser preferível defrontar o FC Porto nesta altura do que numa fase posterior: “Normalmente são equipas que ganham maior rendimento com o avançar da temporada, por isso, para nós, nesse sentido, poderá ser benéfico ir ao Dragão logo no início do campeonato”.