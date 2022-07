Vários mortos no tiroteio em centro comercial na Dinamarca

Várias pessoas morreram hoje num tiroteio ocorrido num grande centro comercial em Copenhaga, anunciou a polícia dinamarquesa.

Segundo a polícia, há também vários feridos, com o hospital Rigshospitalet a confirmar o atendimento de três pessoas.

O suspeito do tiroteio ocorrido hoje à tarde, um dinamarquês de 22 anos, foi detido nas imediações do centro comercial, disse numa conferência de imprensa o inspetor Søren Thomassen, chefe da unidade de operações da polícia de Copenhaga.

A polícia reforçou o envio de meios para as imediações do centro comercial Fields, localizado no bairro de Amager, entre o centro da capital e o aeroporto.

Fotografias difundidas nas redes sociais mostram agentes da polícia fortemente armados e várias ambulâncias.

A área do centro comercial foi isolada e está a ser igualmente vigiada por um helicóptero.

Clientes do centro comercial revelaram ter ouvido entre três a quatro disparos.

A polícia adiantou que recebeu o primeiro alerta às 17:36 locais (16:36 em Lisboa).