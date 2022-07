Marlin com 430 quilos vence campeonato do mundo

Um Marlin com 950 libras [430 quilos] capturado pela embarcação ‘My Vitória’, nos mares de Cabo Verde, é a grande vencedora do Campeonato do Mundo de Pesca Grossa [World Cup Blue Marlin Championship] que decorreu ao longo do dia ontem levando para casa 600 mil dólares de prémio final. Capitaneada por Marc Noakes, a proeza tem mais valor uma vez que o peixe tem mais 147 quilos do que Neil French fisgou a 1 milha náutica a sul do Porto de Recreio da Calheta.

Tal como avançamos ontem na edição online, o britânico sabia de antemão que o seu Marlin de 624 libras [283 quilos] não seria o campeão uma vez que já havia sido fisgado um nas Bermudas com peso superior ( 656 libras [297 quilos], ou seja mais 14 quilos, o que na prática retirava o sonho a French).

Por seu turno, no Golfo do México, a embarcação ‘Done Deal’ ao fisgar um exemplar com 586,5 libras [265 quilos] venceu Big Blue Challenge garantindo o jackpot de 1 milhão de dólares, declarou a organização.

Ao todo, na Madeira, participaram 16 embarcações, estando inscritas 157 na prestigiada competição.

World Cup Blue Marlin Championship é um torneio de pesca de um dia realizado em todo o mundo e os regulamentos ditam que, para contagem final, só entram espadins azuis que com peso superior a 500 libras. As equipas devem pescar das 8h30 às 16h30 nos respectivos fusos horários que normalmente podem ser 8 fusos horários daí que exista sempre uma enorme ansiedade entre os participantes sobretudo daqueles que capturaram algum Marlin.

O peixe deve ser capturado em equipamento convencional de pesca desportiva com linha de competição com uma força de ruptura de 130 libras ou menos.

De resto, a taxa de inscrição é de 5 mil dólares. Já o Big Blue Challange é uma competição adicional cuja valor é de 8 mil dólares mas habilita o concorrente a 1 milhão de dólares, e disso pode lamentar-se Craig Watson quando a bordo do Sorted, em 2019, embarcação sediada no Porto de Recreio da Calheta, conquistou apenas o prémio de 600 mil dólares.