Funchal registou a primeira noite tropical deste Verão 2022

A primeira noite tropical deste Verão 2022, na Madeira, foi registada no Funchal na noite deste domingo, dia 3 de Julho.

Na estação meteorológica do Funchal/Lido, a temperatura mínima do ar não baixou dos 20ºC durante toda a noite. O valor extremo da temperatura mínima foi de 20,0 ºC, registado pelas 06h00. Esta localidade da baixa do Funchal foi a única da Região abrangida pela rede de estações meteorológicas do IPMA na Região (20 na ilha da Madeira, 1 em Porto Santo), onde a temperatura do ar não baixou dos 20ºC.

A última noite tropical na baixa do Funchal ocorreu há precisamente duas semanas. Foi a 19 de Junho, ou seja, em vésperas do início do solstício de Verão, também no Funchal/Lido, onde a temperatura mínima de então ficou-se pelos 20,5ºC.

A temperatura mínima mais baixa na última noite e em toda a rede do IPMA na Madeira, foi sentida no Pico do Areeiro (6,9ºC).