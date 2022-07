"Vamos trabalhar para conseguir coisas boas"

O Nacional começou hoje a preparar a temporada 2022/23, onde volta a disputar a II Liga de futebol.

O reforço João Aurélio, que está de regresso a uma casa onde já foi "muito feliz", passou, esta tarde, pela sala de imprensa e deixou uma mensagem aos adeptos do clube:

"Espero que estejam connosco nos bons e nos maus momentos e que acreditem como nós. Vamos trabalhar seriamente para conseguir coisas boas."

O lateral direito confirma que o plantel, treinado por Filipe Cândido - "um treinador jovem, mas ambicioso" - vai tentar garantir primeiro a manutenção, como já pediu o presidente Rui Alves.

"Vamos passo a passo, mas queremos almejar sempre mais, numa liga muito competitiva, onde não há jogos fáceis", realçou João Aurélio.

Esta manhã um grupo de jogadores já iniciou os habituais exames médicos na Clínica de Santa Luzia, que se prolongam até amanhã.

Já os testes físicos estão a realizar-se no LAP (Laboratório de Análise e Performance) do Estádio da Madeira.

Esta tarde (17h30) o treinador Filipe Cândido orienta o primeiro treino, que decorrerá à porta aberta no Estádio da Madeira.

Rochez, Witi e Danilovic estão autorizados a apresentar-se mais tarde, “uma vez que estiveram ao serviço das respectivas selecções, no final da época passada, iniciando assim mais tarde o seu período de férias”.

Até ao momento, o clube já havia anunciado a contratação do avançado Juan Calero, do médio Sérgio Marakis, do lateral direito João Aurélio e do guarda-redes Lucas França.

Foi também revelada a renovação do guardião Rui Encarnação e a ‘subida’ dos juniores Francisco Gonçalves (central) e Graça (lateral direito).

A preparação do Nacional vai decorrer na Cidade Desportiva até dia 15.

Para o dia 16 está agendado um jogo particular com o Marítimo.

Entre 18 e 23 de Julho realiza-se o estágio de pré-temporada em Penafiel.