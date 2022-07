Desorientado com ‘bloom’ socorrido em Câmara de Lobos

Um jovem desorientado, alegadamente sob influência de ‘bloom’, foi na madrugada deste domingo, dia 3 de Julho, socorrido na cidade de Câmara de Lobos e transportado às urgências do Hospital Central do Funchal.

Foi já depois das 04 horas da manhã, no rescaldo da grande noite de festa na baixa câmara-lobense, que os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram chamados a socorrer, nos arredores do centro da cidade, o indivíduo alucinado, que acabou encaminhado para as urgências hospitalares.

Foi o culminar de uma noite com algumas intervenções dos bombeiros, que estiveram de prontidão no ‘centro da festa’, prestando assistência a situações pontuais ocorridas entre a enorme moldura humana que encheu a zona da baía e arredores.