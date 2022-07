Madeira Shopping exibe 'À descoberta dos ROVs'

Entre os dias 5 e 10 de Julho de 2022, o centro comercial Madeira Shopping vai receber a exposição 'À descoberta dos ROVs', organizada pelo Observatório Oceânico da Madeira (OOM)/ARDITI, no âmbito do projecto ROV4ALL.

Esta exposição dá a conhecer os Remotely Operated Vehicles (ROVs) e faz parte do projecto 'ROV4ALL – Construção de robôs submarinos em contexto escolar', um projecto de literacia do oceano desenvolvido pelo OOM, nos últimos dois anos lectivos, em escolas dos Açores, Algarve, Lisboa e Madeira.

O projecto constitui a criação de kits educativos que foram fornecidos a grupos escolares para que fossem construídos os próprios ROVs.

A exposição, para além de roll-ups com conteúdos informativos sobre estes veículos, vai ter expostos ROVs construídos por alunos da Madeira..

O ROV4ALL é um projecto financiado pelo Fundo Azul da Direcção-Geral de Política do Mar (Ministério da Economia e do Mar), tem como promotor a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação/Observatório Oceânico da Madeira e como parceiros o Instituto do Mar, o Observatório do Mar dos Açores, o Centro de Ciência Viva de Tavira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Instituto Superior Técnico/Instituto de Sistemas e Robótica, o Instituto para a Qualificação/Escola Profissional Francisco Fernandes e a colaboração da Escola Secundária Francisco Franco.