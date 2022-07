Alunos do Caniço limparam ruas e jardins da cidade

Foi na passada quarta-feira que uma turma do 4.º ano da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Caniço, realizou uma limpeza urbana nas ruas e jardins daquela cidade, freguesia de Santa Cruz.

Em duas horas de acção ambiental, os alunos conseguiram juntar quase 10 quilos de lixo deixados no chão.

De referir que a maior parte dos resíduos encontrados eram pontas de cigarros, vulgarmente conhecidos por 'beatas'.

As crianças chegaram à conclusão que é importante os fumadores tomarem conhecimento que este resíduo demora alguns anos a se decompor na Natureza e que normalmente chegam ao mar, contaminando a água e ocasionando a morte dos animais marinhos.

Os alunos apelam ainda à colocação de 'ecopontas' nos principais arruamentos e jardins do Caniço.

Esta iniciativa ambiental enquadra-se no projecto educativo da Escola e em consonância com o programa Eco-Escolas e Escola Azul.