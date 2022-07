Parque Ecológico do Funchal recebe a 7.ª edição do 'Funchal Sky Race'

O Clube Aventura da Madeira organiza este domingo, 3 de Julho, a 7.ª Edição do 'Funchal Sky Race', um evento desportivo na modalidade de Skyrunning, a ter lugar no Parque Ecológico do Funchal, entre as 8h30 e as 13h30.

O evento é constituído por duas corridas competitivas de montanha, o Funchal Sky Race 21km, com 1400m D+, e o Funchal Mini Sky Race 10km 500m D+, ambas as provas com percurso circular, com partida e chegada no Chão da Lagoa.

A prova principal FX SR 21Km 1400m D+ constituirá o Campeonato Regional da Madeira de Sky Race, e pontua para a Taça de Portugal Sky e Taça da Madeira Sky, Troféu de Clubes Nacional e da Madeira, e a prova FX MSR 10Km pontua para as taças de Portugal da Juventude, conforme calendário de competições 2022 da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP).

O evento conta com 135 inscritos, no conjunto das duas provas em disputa.

PROGRAMA

8h30 – Partida Funchal Sky Race 21km 1400m D +, no Chão da Lagoa - Acesso assinalado na reta do Chão da Lagoa, acessos Portão Norte e Sul;

9h30 – Partida Funchal Mini Sky Race 10km 500m D+ Chão da Lagoa;

10h25– Previsão Chegada dos primeiros atletas da FX MSR 10km - Chão da Lagoa;

10h40 – Previsão Chegada dos primeiros atletas da FX SR 21km - Chão da Lagoa;

Principais pontos de passagem das provas - Chão da Lagoa, Poço da Neve, Casa do Barreiro, Miradouro do Pisão (caminho de acesso ao Chão da Lagoa), Centro de Receção do Parque Ecológico - Ribeira Cales.