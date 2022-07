Confira os eventos que marcam a agenda desta segunda-feira, dia 4 de Julho

14h30: O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, participa no projecto Brigadas do Oceano, que irá decorrer na Direcção Regional do Mar, no edifício da Lota do Funchal;

14h30: O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, e o músico Mário Laginha darão uma conferência de imprensa, tendo por tema o 'Funchal Jazz 2022', no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho;

15h00: Apresentação da 5.ª edição do Festival do Atum, Gaiado e Marisco, no Salão Nobre dos Paços do Concelho;

15h00: Palestra sobre toxicodependência, com o director-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, João Goulão, na Assembleia Legislativa da Madeira;

15h30: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a obra para a criação de 'Infraestruturas de Acesso e Seguranças nas Zonas Altas de São Roque – Troço Jamboeiro, Galeão, Bugiaria';

18h00: Início do 'Cinema no Arquivo', com o históriador Paulo Miguel Rodrigues, sob o tema ´O património fílmico e História da Madeira', no Auditório do Arquivo Biblioteca da Madeira;

18h00: Início do 'Funchal Jazz 2022', com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, no Jardim Municipal.