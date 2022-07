Associação de Astronomia da Madeira promove sessão de observação de astros

A Associação de Astrónomos Amadores da Madeira promove este sábado, 23 de Julho, uma sessão de observação de astros. A iniciativa decorre entre as 21h30 e as 00h30 na Casa do Areeiro, no Parque Ecológico do Funchal.

Intitulada ' Um passeio pelas estrelas de Verão', a sessão é de acesso livre ao público em geral, sendo os equipamentos disponibilizados gratuitamente pelos astrónomos da Madeira.