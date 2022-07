Vários aviões às voltas por causa do vento forte no Aeroporto da Madeira

O Aeroporto da Madeira está a sentir mais um dia de ventos fortes que estão a condicionar a sua operacionalidade. Neste momento vários voos estão a aguardar e pelo menos dois já foram divergidos.

Voos da Transavia, proveniente de Amesterdão, da Condor que vinha de Frankfurt, da TAp que vinha de Lisboa, e da Edelweiss que vieja desde Zurique, além do voo-cargueiro da Swift Air que vem da capital todas as manhãs, não conseguem aterrar. Um dos quais já segue viagem para Lisboa e outro aterrou no Porto Santo.

No entanto, a situação ficou má há pouco tempo, uma vez que pelo menos três voos tinham já aterrado no Aeroporto da Madeira, provenientes do Porto, Lisboa e Porto Santo.

Curiosamente, decorre desde terça-feira e até hoje um 'site survey' (monitorização in loco) no Aeroporto da Madeira, relativo à "Instalação de um Sistema para Deteção e Alerta de Turbulência e Wind Shear", que conta com a participação de entidades interessadas neste concurso.