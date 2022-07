Direcção da Associação Nacional de Professores reuniu-se com Jorge Carvalho

A Direcção da Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção Regional da Madeira reuniu-se hoje com o secretário regional de Educação para realizar o balanço do ano lectivo e debater outros temas pertinentes da educação regional, nomeadamente o novo ano lectivo.

O presidente regional, Luis Alves, referiu que nesta reunião fez chegar a Jorge Carvalho as principais preocupações que foram encontradas nas escolas e pelos seus associados ao longo do ano, referindo que depois de dois anos de pandemia, de muitas mudanças no sistema educativo e funcionamento das escolas, os directores, os professores e comunidade educativa conseguiram responder a todas as dificuldades que foram surgindo e que em consequência do pós-pandemia' conseguiram ajustar-se e adaptar-se às novas necessidades e medidas de actuação.

A par do balanço do actual ano letivo, foram também discutidos vários temas, nomeadamente a falta de docentes em algumas escolas devido ao problema dos grupos carenciados, ou seja, saber junto da tutela o que poderá colmatar essa situação que já começa a ser preocupante em alguns grupos de docência, tanto a nível regional como a nível nacional; a redução de números de alunos no sistema educativo na região; docentes contratados; concursos e Avaliação Docente.

A par destas preocupações debatidas na reunião e do balanço feito, a ANP Madeira apresentou também junto da SRE o trabalho desenvolvido pela ANP durante o presente ano, não só com os seus associados, mas também junto das escolas onde esteve presente, referindo que mais uma vez, esteve ao lado dos docentes na procura de respostas, no esclarecimento de dúvidas e no apoio prestado, oferecendo um leque variado de formação pessoal através dos novos “moldes tecnológicos” e contribuindo, assim, para uma formação contínua destes profissionais que procuram uma constante melhoria da qualidade do seu desempenho docente e, consequentemente, da melhoria da qualidade do ensino.

Luis Alves, referiu ainda, que a ANP irá continuar a debater junto da tutela e apresentar propostas em prol da Educação Regional e, acima de tudo, defender os interesses de todos os educadores e professores da Madeira e Porto Santo.