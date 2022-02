Câmara do Funchal promete casa e trabalho aos sem-abrigo

A manchete do DIÁRIO deste domingo, 6 de Fevereiro de 2022, dá conta que a CMF dá casa e trabalho a quem queira sair da rua. Nesta reportagem que aborda a problemática da capital madeirense em três páginas (4, 5 e 6), o presidente da Câmara Municipal do Funchal, "Pedro Calado, acompanhado por duas vereadoras e elementos de várias instituições, percorreu a baixa do Funchal para contactar com os sem-abrigo e tentar encaminhá-los para uma nova vida. Desde Novembro que oito pessoas já aceitaram mudar o seu destino", escrevemos.

Outras notícias que marcam esta edição é o futebol. Empate castiga ineficácia do Marítimo. Na explicação sumária, referimos que os "Verde-rubros foram muito perdulários nos Barreiros, desperdiçando a vantagem de terem mais um jogador do que o Estoril na 2.ª parte". Crónica do jogo e reacções na página 16 e 17.

Num outro evento desportivo, anunciamos que o Atlântico Padel Tour regressa em Março. Isto numa noite em que o "circuito inédito promovido pelo DIÁRIO premiou atletas da 1.ª etapa". A ler na página 21.

Por fim, duas notícias a encerrar as chamadas da primeira página. Madeirenses investem em método não invasivo de detecção do cancro da bexiga, que poderá ler na página 9, e Região arrisca pagar indemnização avultada a engenheiro, assunto que pode ler na página 11.

Esta edição pode ser lida tanto em formato papel como em formato digital, nesta segunda opção caso seja também assinante nesta vertente vá a esta ligação. Mas se não o é ainda, sempre pode fazer a assinatura através deste link.