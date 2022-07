Associação Xarabanda organizou conferência no Teatro Baltazar Dias

A Associação Musical e Cultural Xarabanda (AMCX) apresentou no passado dia 19 de Julho uma conferência apelidada 'Danças urbanas europeias do século XIX para cavaquinho (Rio de Janeiro, Brasil) e machete (Madeira, Portugal)', no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Esta conferência teve a presença dos investigadores Pedro Cantalice e Gilberto Vieira, e pelo musicólogo Paulo Esteireiro, com o objectivo de apresentar um estudo comparativo de danças da Madeira e do Brasil.

'Danças urbanas europeias do século XIX para cavaquinho (Rio de Janeiro, Brasil) e machete (Madeira, Portugal)' demonstrou a evolução das danças urbanas europeias, valorizando-se os instrumentos esquecidos, procurando novas sonoridades e composições mais ricas e sofisticadas, mantendo a cultura e as raízes tradicionais.

A Associação Musical e Cultural foi criada em 1981, com o objectivo de promover a tradição musical madeirense. Para além disso, a AMCX é composta por diversos elementos, nomeadamente, Carlos Figueira, Duarte Salgado, Filipa Camacho, Rui Camacho, Roberto Moniz, Roberto Moritz, João Viveiros, Maria João Caíres e Slobodan Sarcevic.