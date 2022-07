CMF concede apoio aos Bombeiros Voluntários Madeirenses

Na reunião de câmara que se realizou esta quinta-feira, o Executivo do Município do Funchal decidiu apoiar os Bombeiros Voluntários Madeirenses, através de uma ajuda financeira equivalente ao valor do subsídio de alimentação.

"Era preciso deliberar sobre o apoio financeiro para cada valor de alimentação, quer para o almoço e jantar, exactamente o mesmo valor que nós pagamos aos nossos funcionários, estamos a falar 4,77€ por dia e por pessoa", explicou.

Pedro Calado refere que área ambiental foram ainda adquiridas três viaturas (duas pesadas e uma ligeira) para a lavagem de arruamentos e de túneis. “O valor é superior a 550 mil euros e tem como objectivo dotar o nosso departamento de ambiente e salubridade de mais meios para mantermos uma cidade limpa e capaz de assegurar uma boa qualidade de vida à nossa população”, afirmou.

Por fim, foi aprovado o processo da segunda fase da renovação da ramagem de água potável, para controlar as fugas de água no concelho do Funchal, um projecto que terá um investimento de 1 milhão e 300 mil euros, com um prazo de execução de 540 dias, estando previsto o seu início em finais de Outurbro/inícios de Novembro. “É uma obra muito importante para nós, para o concelho do Funchal, exactamente para fazermos a retenção de fugas de água e controlarmos o desperdício de água", frisou.