Ofertas de emprego e colocações aumentam na Região

A Madeira destaca-se como sendo a única região do país com um crescimento do número de ofertas de emprego captadas (+7,2%) em Junho de 2021, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania.

Todas as outras regiões apresentam um decréscimo homólogo, com a média do país a fixar-se em -26,9% e o Algarve a destacar-se com -57,0%.

O mesmo verifica-se no crescimento homólogo das colocações (+30,4%). Segue-se a região de Lisboa e V. Tejo com um aumento de 1,3% no número de colocações face a Junho 2021, enquanto todas as outras regiões registam decréscimos. Evidencia-se a região do Algarve com a redução homóloga mais significativa (-67,6%), contribuindo para a redução global de -19,9%.