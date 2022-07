Cuidados de Saúde Primários mais próximos do cidadão na Região

O Governo Regional tem promovido mais investimento na área dos Cuidados de Saúde Primários, aproximando cada vez mais este nível de cuidados dos cidadãos.

Desde 2016, até 31 de Dezembro de 2021, aumento o número de recursos humanos nas várias áreas de actuação nos 47 centros de saúde existentes na Região.

A 31 de Dezembro de 2021 foram contabilizados, nos centros de saúde, 1.665 profissionais (médicos, enfermeiros, psicólogos, psicopedagogos, nutricionistas, assistentes sociais, terapeutas da fala, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, higienistas orais, técnicos de informática, técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais) que asseguram a resposta às necessidades da população, um aumento de 185 colaboradores comparativamente ao ano 2016.

A par do reforço e da valorização das carreiras dos recursos humanos afectos aos 47 centros de saúde da Região, nos últimos anos foram realizadas obras de melhorias e de remodelação de espaços, para além de potenciar a acreditação das unidades de saúde e disponibilizar um maior número de serviços de saúde à população.

Desde 2019, oito centros de saúde na RAM, têm sido alvo de remodelação e/ou melhoria dos espaços, a saber: Centro de Saúde do Monte, Centro de Saúde do Porto Santo, Centro de Saúde da Camacha, Centro de Saúde Santa Cruz, Centro de Saúde Jardim do Mar, Centro de Saúde da Serra de Água, Centro de Saúde da Calheta (nova infraestrutura), Centro de Saúde da Nazaré (ampliação) e Centro de Saúde do Arco da Calheta (obra de remodelação a decorrer).

A par destes, importa destacar a obra de remodelação do edifício do Centro de Saúde do Bom Jesus (concluída em Julho de 2019) que representa uma melhoria significativa ao nível da prestação de cuidados de saúde primários no concelho do Funchal.

De lembrar ainda o novo Centro de Saúde de Câmara de Lobos, inaugurado em Março de 2017, com mais e melhores condições de atendimento e de prestação de cuidados de saúde.

A população da Região conta, hoje, com espaços mais acolhedores, seguros e cómodos, com melhores condições de atendimento e de trabalho para os profissionais.

Este investimento na melhoria das infraestruturas representa uma melhoria da satisfação e desempenho dos profissionais, bem como da eficiência, qualidade e acesso aos cuidados de saúde.

Um grande número de centros de saúde disponibilizam actualmente cuidados diferenciados à população nas áreas de Medicina Dentária, Medicina Física e Reabilitação, Psicologia e Nutrição, entre outras áreas diferenciadas.

No caso do Porto Santo, por exemplo, importa destacar a disponibilização à população de mais de 20 consultas de especialidade, Unidade de Cuidados Paliativos, Unidade de Diálise, pequenas cirurgias e injeções Intra vítreas (oftalmologia)