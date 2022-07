Risco agravado de saúde corta acesso a seguro

Risco agravado de saúde corta acesso a seguros é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Apesar da alteração à lei, há pessoas que não conseguem contratar com as seguradoras. Conheça o calvário passado por uma madeirense, que teve doença oncológica, no processo do seguro de vida para o crédito da habitação. Um assunto para acompanhar nas páginas 8 e 9.

Outro assunto em destaque é o navio ‘Lobo Marinho’ que transportou menos 30 mil. Efeitos da pandemia marcam primeiro semestre do ano, tendo-se registado uma quebra de 20% passageiros face a 2019. Para ler na página 40.

Nota também para as comunidades: Governantes exigem mais acção à República e aceitam repto da comunidade para arraial na capital britânica em 2023. Para consultar nas páginas 2 e 3.

No que toca à política, saiba que o líder nacional do PSD premiou vitórias na Região. Albuquerque vai assumir, hoje, a presidência do Congresso e do Conselho Nacional. Calado também satisfeito com o reconhecimento ao PSD-M. Saiba tudo nas páginas 4 e 5.

Nos ‘Casos do Dia’, há para ler uma alegada violação a uma turista que está a ser investigada pela PJ. Um assunto que pode ficar a par na página 11.

Isto e muito mais para folhear nas páginas do DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM. Bom domingo.