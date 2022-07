Quase 300 operacionais continuam a combater fogo na Guarda

O incêndio que deflagrou às 12:21 no concelho da Guarda continua ativo, com quase 300 operacionais a combater as chamas, afirmou à agência Lusa fonte da Proteção Civil, referindo que não há registo de feridos.

O incêndio mobilizava, às 21:00, 297 operacionais, apoiados por 96 viaturas, numa altura em que os meios aéreos começam a ser desmobilizados, afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

O fogo continua a progredir em zona de mato, não ameaçando casas ou povoações, acrescentou.

De acordo com a mesma fonte, não há feridos a registar.

O incêndio começou numa zona de mato na freguesia de Arrifana, no concelho da Guarda, às 12:21.

Durante a tarde, uma viatura dos bombeiros ficou inoperacional, após ter sido atingida pelas chamas, não se registando qualquer ferido no âmbito dessa ocorrência.