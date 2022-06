Dentistas homenageiam Gil Alves

No próximo sábado, o dentista madeirense, Gil Alves, que é actualmente presidente do Colégio de Cirurgia Oral da Ordem dos Médicos Dentistas vai ser homenageado pelo seus pares, no decorrer da eunião nacional anual do Sindicato dos Médicos Dentistas.

O encontro, que decorrerá no Teatro Thalia, visa a discussão das dificuldades com que se deparam os médicos dentistas, ao mesmo tempo que servirá para divulgar os esforços que têm sido desenvolvidos pelo Sindicato para celebrar um Contrato Colectivo de Trabalho e, ao mesmo tempo, "legalizar" a relação com o Serviço Nacional de Saúde.

Ao contrário do que acontece na Madeira, a nível nacional os médicos dentistas exercem a sua profissão no SNS como técnicos superiores de segunda classe, uma carreira administrativa.

A homenagem ao dentista madeirense surge, precisamente, no âmbito da sua acção para a criação da carreira de médico dentista no Serviço Regional de Saúde da Madeira, aprovada em Março do ano passado.