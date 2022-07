"Madeira fica muito bem representada" nos órgãos nacionais do PSD

“A Madeira fica muito bem representada nos órgãos nacionais. O nosso presidente do PSD-M, o dr. Miguel Albuquerque fica no lugar mais importante ao nível institucional do partido, como presidente da Mesa do Congresso e cabe-me integrar a lista do Conselho Nacional encabeçada pelo Carlos Moedas", afirmou Pedro Calado numa primeira reacção ao anúncio das listas de candidatos aos órgãos nacionais.

“Ficamos, em termos de regiões autónomas, muito bem representados", sublinha. Como vice-presidente de Miguel Albuquerque, na Mesa do Congresso, estará José Manuel Bolieiro, presidente dos Açores e, no Conselho Nacional, o presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, surge logo a seguir a Pedro Calado.

“Um bom passo para a afirmação das autonomias", conclui o presidente da Câmara do Funchal que esteve directamente envolvido na elaboração das listas de Luís Montenegro.

Na Madeira Montenegro teve mais de 80% nas 'directas'.