Rogério Gouveia critica postura “inconcebível” da República

Rogério Gouveia assumiu esta noite, em Londres, que “nem tudo está bem” na relação entre o Estado e as comunidades. E porque o Governo Regional tem essa consciência, o secretário regional das Finanças garantiu que o executivo madeirense não só vai “retomar a presença e a proximidade junto das comunidades após os impedimentos que a pandemia nos trouxe”, como vai continuar a reivindicar junto do Governo da República soluções para problemas que se arrastam.

Apelou à melhoria dos serviços consulares, “que efectivamente é uma urgência e uma necessidade no atendimento que o Estado tem de prestar à comunidade portuguesa e madeirense”.

Considera “inaceitável e inconcebível termos de esperar seis meses a um ano para tratar de um cartão do cidadão ou de um passaporte”. Mas não é o único dossier a carecer de melhoria.

“Também é absolutamente inaceitável e incompreensível que a diáspora açoriana e madeirense tenha ficado impedida de beneficiar do programa Regressar, um apoio aos emigrantes que queiram regressar às regiões autónomas. Quer o Governo Regional dos Açores, quer o Governo Regional da Madeira, já fizeram chegar ao Primeiro-Ministro a sua posição relativamente a essa matéria, que tem de ser rapidamente sanada”, sublinhou.

O secretário regional das Finanças assumiu ser portador de um cumprimento muito especial do presidente do Governo, Miguel Albuquerque, para todos os presentes, considerando que “ os madeirenses são os maiores embaixadores da Madeira no Mundo e fazem sempre questão de ter a Madeira no coração, independentemente do local onde estão”.

Assumiu ainda que a manifestação tão grande desta noite, só não é maior porque a lotação da sala não comporta, “mas como já foi assumido teremos no próximo ano uma festa ainda mais genuinamente madeirense, em formato de arraial”.

Rogério Gouveia também revelou que durante as visitas às empresas esta manhã detectou “o grande espírito de união que esta comunidade tem, de entre-ajuda, perfeitamente integrada no país em que se insere”.

O governante discursava no jantar comemorativo do Dia da Madeira em Londres, que junta mais de mil madeirenses no salão de festas do Hotel Ibis.