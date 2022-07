Prada promete sexta vitória de Albuquerque em 2023

"Este não é o País que os Portugueses precisam ou ambicionam. Este não é o País que garante um caminho para as novas gerações. Este não é um País que assegure a realização de quem trabalha", afirmou José Prada no início da sua intervenção no congresso.

O PS, garante, "não é uma solução. Nem no presente nem, muito menos, de futuro". E compete ao PSD mudar esta realidade.

No Congresso Nacional de 2020, o secretário-geral do PSD lembrou que a Madeira era a única região do País onde o PSD se mantinha no poder há mais de 43 anos. "Lembrei, também, que, só em 2019, tínhamos dado 3 vitórias eleitorais ao nosso Partido. Hoje, tenho a maior honra de vos dizer que, desde 2019 e sob a liderança de Miguel Albuquerque, são já 5 as vitórias consecutivas do PSD/Madeira e também aqui afirmo que tudo faremos para manter este ciclo e para alcançarmos mais uma vitória, já em 2023", prometeu.

Um exemplo madeirense que, diz, passa por estar ao lado da população, "mas, também, ao lado dos Militantes e simpatizantes", sabendo ajustar-se aos novos tempos e garantindo, com isso, a renovação e a integração de novos quadros.

"Seja aqui no continente, na Madeira ou nos Açores, os nossos Militantes e cada uma das nossas estruturas, precisam de sentir-se envolvidos no projecto".