Um rebentamento de pneu no momento da aterragem de um jato privado terá obrigado a fechar a pista do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pelas 17 horas

Foi declarada emergência no aeroporto de Lisboa, com a presença de diversos meios de segurança. Os restantes voos com destino a Lisboa estarão a ser divergidos para os aeroportos vizinhos, como o do Porto e o de Faro.