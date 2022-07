Avião da TAP com destino a Lisboa divergido para a Madeira devido ao fecho da pista

O voo da TAP, proveniente de Tenerife, com destino a Lisboa foi divergido para o Aeroporto do Porto Santo, na Região Autónoma da Madeira. Em causa estará o fecho da pista do Aeroporto Humberto Delgado.

O voo número TP 1127 vai aterrar na pista do Porto Santo após um jato privado rebentar o pneu durante a aterragem na capital portuguesa, causando grande aparato no local. O aeroporto terá encerrado a pista.