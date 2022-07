Dia da Madeira em Londres junta mil madeirenses

O secretário regional das Finanças e o director regional das Comunidades e da Cooperação Externa vão participar, no final da tarde de hoje, num jantar que vai juntar cerca de mil madeirenses em Londres. O repasto alusivo à celebração do Dia da Madeira decorre no salão de festas do hotel IBIS Earls Court.

Depois de visitarem negócios e empresas de conterrâneos, onde constataram sucessos e constrangimentos pós-Brexit, Rogério Gouveia e Rui Abreu vão conviver de perto com os emigrantes que fizeram questão de marcar presença num momento que serve para reafirmar que a diáspora dá dimensão global à Madeira e a torna mais robusta.

Paulo Gouveia é um dos organizadores deste evento com lotação esgotada. Ao DIÁRIO revela que “os bilhetes voaram em quatro dias”. “Foi incrível a adesão. Já organizo este tipo de convívios há algum tempo e nunca vi coisa igual”, salienta.

No seu entender, existem várias explicações para tamanha procura. “A primeira tem a ver com o facto de as pessoas estarem cansadas de não poder sair, de não poderem conviver. Esta é uma forma de estarem juntas com pessoas da Madeira”. A segunda razão é “poder celebrar o Dia da Madeira e de estarem em contacto directo com os nossos governantes e poder falar com eles”.

A presença do Rogério Gouveia Rui Abreu também criou forte expectativa porque os conterrâneos “sentem que são pessoas disponíveis”, confidencia.

O evento que tem o DIÁRIO como parceiro será apresentado pela modelo e empresária Raquel Loureiro e contará com a actuação do cantor madeirenses Ruben Aguiar.