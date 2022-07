Rui Abreu garante apoio do Governo a arraial em Londres

O director regional das Comunidades, Rui Abreu, garantiu esta noite, em Londres, que no próximo ano o governo regional irá associar-se a um grande evento que vai decorrer num dos parques da capital inglesa. “Vamos fazer um arraial para celebrar o Dia da Madeira em 2023”, referiu no início do jantar que junta mais de mil madeirenses no Hotel Ibis.

Desta forma deu resposta positiva ao repto lançado ontem por destacados membros da comunidade.

Rui Abreu enalteceu a organização do evento desta noite, naquela que “é a nossa primeira grande festa depois da pandemia” e a “maior festa feita nas nossas comunidades desde há dois anos, apesar de se ter feito outras na Venezuela, na África do Sul e nos outros continentes também”.

“É uma grande honra estar, mais uma vez, em Londres. A minha vida é estar em contacto convosco e é isso que venho fazendo. Não o pudemos fazer nos últimos dois anos, mas estamos a retomar este contacto em força”, referiu no discurso de abertura do jantar comemorativo do Dia da Madeira em Londres.