The Gift prometem “momento inesquecível” na Ribeira Brava

O palco do São Pedro na Ribeira Brava pertence hoje aos The Gift. A atuação está marcada para as 22h30 e a banda nacional que já não vem à região há pelo menos três anos, promete um “momento inesquecível” na Ribeira Brava, onde atua pela primeira vez em quase 30 anos de carreira.

O grupo espera deixar uma “boa marca” no arraial de São Pedro, até porque considera que os concertos na Madeira “sempre foram muito importantes” e o publico madeirense “sempre nos tratou bem”, acreditando que “não será diferente na Ribeira Brava”.

Por isso as expectativas “estão altas”, já que este espetáculo foi um dos que foi adiado de 2020 e só agora se vai poder realizar.

Para esta noite a banda preparou um espetáculo em formato "Best Of" onde irá tocar “as grandes canções de sempre da nossa carreira, as mais conhecidas, e as menos conhecidas, com canções de todos os discos da banda e onde iremos apresentar um concerto de festa e ao mesmo tempo um concerto que não esquecerá os momentos mais íntimos da nossa carreira”.

Para além da banda nacional The Gift, atuam hoje o ribeira-bravense João Vinagre, o DJ Diego Miranda e o DJ Nélio Fabrício.