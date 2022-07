Gil Alves homenageado por dentistas

O dentista madeirense e presidente do Colégio de Cirurgia Oral da Ordem dos Médicos Dentistas, Gil Alves, foi hoje homenageado.

A homenagem aconteceu no decorrer da reunião nacional anual do Sindicato dos Médicos Dentistas, que se realizou Teatro Thalia.

A homenagem ao dentista madeirense surge no âmbito da sua acção para a criação da carreira de médico dentista no Serviço Regional de Saúde da Madeira, aprovada em Março do ano passado.