A pensar na sua próxima aquisição automóvel?

Este Mercedes GLA 200 CDI AMG Line, automático, pode acompanhá-lo nas suas próximas viagens e pode realmente atender às suas necessidades. Se não veja:

Trata-se de uma viatura familiar, estilo SUV, confortável, espaçosa e económica.

Vem equipada com motor 2143cc, com 136 cavalos de potência, caixa automática de 7 velocidades e patilhas no volante.

Versão AMG Line, exterior e interior, com sensores de estacionamento, sensores de luz e chuva, GPS, espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, entre outros.

Pode selar negócio com o Megamotor por 24 900 euros ou através de um financiamento desde 313,06 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com divida e garantia de 18 meses por mútuo acordo*.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.