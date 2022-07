Turista entra em paragem cardiorrespiratória no Hotel Casino Park

Um homem inglês, com cerca de 67 anos, sentiu-se mal esta manhã na unidade hoteleira Casino Park, no Funchal.

O turista, que se encontra a passar férias na Região com a mulher, entrou em paragem cardiorrespiratória pouco depois das 11 horas tendo sido mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal e a EMIR, que conseguiram reverter a situação ainda no local.

Todavia, o estrangeiro foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça e de acordo com o que o DIÁRIO apurou ficou internado na 'ala covid', uma vez que está positivo ao coronavírus.