Avaliações geram controvérsia na escola da Ponta do Sol é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Turmas com 20 valores em duas disciplinas do 12.º ano e subida acentuada de notas negativas que evitaram reprovações no 11.º ano estão a causar desconfiança na comunidade educativa. Directora explica que foram adoptadas “as melhores metodologias” de ensino. Para consultar na página 9.

Teleférico enfrenta 19 condicionantes é outro assunto em foco na edição impressa deste domingo. Declaração de Impacte Ambiental dá ‘luz verde’ mas levanta série de alertas à execução de obra no Curral das Freiras. Vento, nevoeiro e infiltrações são alguns dos obstáculos que se colocam ao projecto de 31 milhões de euros. Para ler na página 3.

Saiba também, na página 4, que a Madeira está na lista dos 50 melhores destinos para este ano. Selecção mundial foi divulgada esta semana pela revista Time.

Nos espectáculos, mais precisamente nas páginas 28 e 29, damos conta de que o Summer Opening rendeu 10 mil entradas em dois dias.

Ainda na edição deste sábado, desta feita na página 7, destaque para a saúde, nomeadamente para o coração: dos 223 desfibrilhadores existentes, apenas 2 foram utilizados. Há perto de 3 mil pessoas licenciadas.

