Fogo entre Calheta e Ponta do Sol mobiliza bombeiros e helicóptero

Duas corporações de bombeiros combatem desde ontem à noite um incêndio florestal que lavra na zona do Rochão, que faz 'fronteira' entre a Pontal do Sol e a Calheta.

Pormenor do incêndio no alto da Calheta., Foto de Bruno Wilbert

Por ser zona de difícil acesso, e embora os Bombeiros Voluntários da Calheta e os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol (estes com duas viaturas e sete elementos) tenham meios no terreno, foi necessário mobilizar esta manhã o helicóptero da Protecção Civil.

O meio aéreo irá proceder a descargas de água em cima da zona de incêndio que, a esta hora, estará sob controlo, ainda que, reforçamos, em zona de difícil acesso e numa ribeira.