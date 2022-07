As portas do Parque de Santa Catarina já abriram para o segundo dia do Summer Opening.

A organização espera receber hoje mais de 5.000 pessoa, revelou Gonçalo Camacho.

Hoje actuam, no Moche Stage, DroPe, Nenny, Julinho KSD, Jimmy P e os Wet Bed Gang.

Já no palco Azáfama Electrónica estarão Phill.Me, Shaka Lion e Li-Polymer.