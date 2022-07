António Zambujo já (en)canta na Ponta do Sol

O primeiro dos 12 Concerto L deste ano teve como grande figura António Zambujo e o músico madeirense André Santos, que esta noite (en)cantam para um público exigente, com lotação esgotada.

Os próximos concertos, que acontecem às quartas e aos sábados vão oferecer uma viagem sonora por vários géneros musicais e países, entre os quais, o Brasil contemporâneo, Portugal, Austrália, Espanha, entre outros. No total são 12 concertos que irão decorrer entre Julho e Outubro no jardim da Estalagem da Ponta do Sol, às quartas e sábados, sempre às 22 horas.

Veja quem não quis deixar de estar presente, esta quarta-feira, na Ponta do Sol.