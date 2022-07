"Ainda vamos a tempo de evitar a completa subordinação das pessoas, dos animais e da natureza à ditadura da economia"

O PAN Madeira realizou, hoje, o congresso regional, onde debateu e redefiniu os seus princípios estratégicos para o ano 2023.

O partido analisou a sociedade em função do pós-pandemia e das consequências da guerra na Europa.

Foram definidos os eixos primordiais do partido.

No que toca ao Ambiente, refere que "a natureza de todos nós está em risco, com a construção de estradas e teleféricos em área protegida, com a extinção de espécies, com jaulas junto à linha de costa e com excesso de amianto".

Já no que à vida animal diz respeito, afirma que "para o PAN todas as vidas contam".

Relativamente às pessoas, defende "a importância da dignidade da vida dos idosos, do emprego com direitos, da saúde para todos, o direito à habitação, a defesa duma política de educação gratuita que contemple os materiais escolares, a alimentação e o transporte gratuito para os estudantes do ensino obrigatório".

O partido considera que, 46 anos após a autonomia, "seria fundamental que o modelo social regional centrasse o seu desenvolvimento nas pessoas e não na economia".

O partido nos próximos meses vai ouvir a sociedade civil de modo a apresentar um programa sustentável às eleições Legislativas regionais 2023.