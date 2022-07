​A iniciativa 'Alista-te por um dia' abrangeu mais de 630 alunos na Madeira.

Nos últimos dois anos lectivos, a iniciativa teve um carácter mais interactivo devido à pandemia de covid 19, substituindo-se a visita às instalações e estruturas do Exército e da Marinha, por visitas do Núcleo de Drones do Comando Operacional da Madeira às escolas, onde os alunos podiam, também, interagir com os militares das Forças Nacionais Destacadas em cerca de uma dezena de países.

Iniciado em Setembro de 2018, o programa foi o projecto-piloto de divulgação das Forças Armadas, coordenado pelo Comando Operacional da Madeira, e sob a chancela do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Dirigido aos alunos do 4º ano do Ensino Básico, revelou-se desde logo um sucesso, conquistando alunos e professores.

Esta iniciativa visa transmitir às crianças os símbolos da República, os valores da cidadania e da instituição militar, num ambiente descontraído onde, a brincar e de forma dinâmica e apelativa, conhecem as actividades mais representativas de uma unidade militar.