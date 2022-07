Calor extremo no Reino Unido obriga a reunião de resposta a emergências

O Governo britânico realiza hoje uma reunião de resposta a emergências devido às altas temperaturas e depois de as autoridades locais terem emitido um primeiro alerta vermelho para calor extremo no início da próxima semana.

O alerta abrange grande parte da Inglaterra na segunda-feira e terça-feira, quando as temperaturas poderão chegar a 40º graus Celsius pela primeira vez no país, representando um risco de saúde adicional, disse o serviço de meteorologia do Reino Unido (MET) na sexta-feira.

O recorde de temperatura britânico é de 38,7° graus Celsius e foi estabelecido em 2019.

Os passageiros dos comboios e metropolitanos de Londres estão a ser aconselhados a não viajarem na segunda-feira e terça-feira, a menos que seja absolutamente necessário.

As crianças e idosos são considerados particularmente vulneráveis às altas temperaturas, pelo que as escolas e casas de repouso foram aconselhadas a tomarem medidas para proteger os estudantes e residentes mais idosos.

"Se as pessoas precisarem viajar, devem verificar antes de realizarem a viagem, pois esperamos que haja algum impacto nos serviços de metro e comboio como resultado de restrições temporárias de velocidade que precisaremos introduzir para manter todos seguros", disse Andy Lord, diretor de operações da Transport for London, que administra o sistema de transporte da capital.

O alerta ocorre quando os cientistas dizem que as mudanças climáticas estão a aumentar a probabilidade de ondas de calor excecionais na Grã-Bretanha, onde não é normal tais temperaturas.