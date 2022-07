Abertas oito vagas para a Câmara Municipal da Ponta do Sol

A Câmara Municipal da Ponta do Sol abriu um procedimento concursal para o preenchimento de oito postos de trabalho.

As vagas são para Técnico superior – Engenharia Civil (1 posto); Técnico superior – Proteção Civil e Segurança (1 posto); Técnico superior – Organização e Gestão de Eventos (1 posto); Assistente técnico – Atendimento ao Munícipe (3 postos); Assistente técnico - Educação e Ação Social (1 posto); Assistente operacional - Motorista de Pesados (1posto).

A presidente da autarquia, Célia Pessegueiro, destaca a importância de finalmente conseguir abrir estas vagas,.

“Desde 2019 que queríamos contratar mais recursos humanos afectos a áreas verdadeiramente carenciadas e pensadas de forma a maximizar e potenciar o trabalho da autarquia. O PSD, que no mandato anterior detinha maioria na Assembleia Municipal, quis ser uma força de bloqueio e chumbava sistematicamente o Mapa de Pessoal. Inviabilizavam assim a modernização do concelho e comprometiam a qualidade dos serviços prestados pela Câmara. Agora, que também temos a maioria na Assembleia Municipal, podemos finalmente abrir os concursos para lugares de quadro e aumentar a capacidade de resposta dos nossos serviços”. Célia Pessegueiro

No mandato anterior, conseguimos numa primeira fase avançar com a contratação de Assistentes Operacionais, mas o PSD não permitiu avançar para uma segunda fase, que envolvia a contratação de técnicos superiores em áreas fundamentais para garantir capacidade de resposta dos serviços”. Célia Pessegueiro

A apresentação das candidaturas deverá ser efectuada através do envio de email para [email protected] contendo, sob pena de exclusão, num único ficheiro em formato pdf, os seguintes três documentos anexos: formulário de candidatura devidamente preenchido e assinado (disponível em https://www.cm-pontadosol.pt/viver/camara/documentos/recursos-humanos/procedimentos -concursais); curriculum vitae actualizado, detalhado, devidamente datado e assinado pelo mesmo, mencionando a experiência profissional anterior relevante para o exercício das funções do lugar a concurso, acções de formação e aperfeiçoamento profissional com referência à sua duração; e fotocópia do certificado de habilitações literárias.

Não são admitidas candidaturas em suporte de papel.

A data limite para a entrega de candidaturas até 28 de Julho.