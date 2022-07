Alunos do concelho da Ribeira Brava com livros gratuitos até ao 9.º ano

A Câmara Municipal da Ribeira Brava decidiu renovar os apoios destinados aos alunos do concelho para o ano lectivo 2022/2023. A medida foi aprovada por unanimidade na reunião de Câmara de hoje, visando ajudar as famílias ribeira-bravenses nas despesas com a educação dos seus educandos.

Entre as novidades que hoje foram aprovadas está o aumento do valor das bolsas de estudo atribuídas aos universitários do concelho, na ordem dos 10 por cento, que passam a usufruir de um montante de 550 euros anuais, desde que cumpram com os requisitos do Regulamento de Apoio à Formação Académica Superior. A autarquia liderada por Ricardo Nascimento estima que este apoio chegue a mais de 300 alunos, representando um investimento superior a 160 mil euros.

Outra novidade é a implementação dos manuais digitais no 9.º ano de escolaridade, através de uma parceria entre o Município e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, entidade que vai assegurar os manuais digitais no 2.º ciclo (entre o 5.º e o 8.º ano). De resto, foi aprovada a cedência gratuita dos manuais escolares aos alunos do 1.º ciclo, o que significa que, na Ribeira Brava, nenhum pai vai precisar de adquirir manuais escolares aos filhos entre o 1.º e o 9.º ano de escolaridade.

A autarquia vai continuar a apoiar em 40 por cento o pagamento das mensalidades de creches, jardins de infância e ensino pré-escolar aos agregados familiares com residência no Município e os alunos do 2.º e 3.º ciclos vão manter o direito a um vale de compra de material escolar no valor de 25 euros, sendo que, no caso do secundário, este apoio sobe para 40 euros. Mantém-se assim inalterada a medida extraordinária tomada pela Câmara, aquando da pandemia da covid-19, que aumentou os apoios em 15% para as creches e jardins de infância, e aumentou em 20 euros o material escolar no secundário.

Foi também aprovada a atribuição de prémios de mérito escolar aos estudantes de excelência de cada escola do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, ensino secundário e ensino superior, através de valores monetários que oscilam entre os 50 e os 250 euros.

A Escola Virtual destinada aos alunos do 3.º e 4.º ano vai manter-se gratuita para proporcionar novos conteúdos e novas metodologias de ensino que facilitem a aprendizagem.

No total, a Câmara da Ribeira Brava estima investir na educação cerca de 400 mil euros.

Para Ricardo Nascimento este pacote de ajudas é "um incentivo ao desempenho escolar e um forte contributo para o processo de aprendizagem e para o combate ao abandono escolar", ao mesmo tempo que simboliza "uma poupança significativa no orçamento das famílias que, desta forma, conseguem ter mais rendimento disponível para outros gastos".