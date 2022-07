O Marítimo venceu o Nacional por 1-0, em jogo de treino disputado no Estádio da Madeira, na Choupana. Joel Tagueu apontou, ainda no decorrer da primeira parte, o único golo do jogo que foi disputado à porta fechada e que determinou o término de mais uma semana de trabalho para cada uma das equipas que prepararam as suas épocas desportivas, verde-rubros a caminho da 38º participação consecutiva na I Liga e alvinegros rumo ao segundo ano consecutivo na II Liga.

Luís Esteves, reforço do Nacional, já na segunda parte, falhou uma grande penalidade que Miguel Silva, guarda-redes do Marítimo defendeu, num jogo de treino em que ambos os treinadores aproveitaram a ocasião para testarem todos os jogadores disponíveis.

As equipas como jogaram

O Marítimo jogou de início com este ‘onze’: Miguel Silva; Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Zainadine, Vitor Costa,, Rafael Brito, Lucho Veja, Edgar Costa, Miguel Sousa, Francisco Gomes e Joel Tagueu. Jogaram ainda: Pedro Teixeira, Clésio, Matheus Costa, Leo Andrade, Fábio China, João Afonso, Pelágio, André Teles, Beltrame, Bernardo Gomes, Xadas e Carlos Parente. Vasco Seabra só não utilizou Diogo Mendes e Vidigal, com problemas físicos, e Tim Soderstrom

No Nacional, foram utilizados de inicio: Daniel Guimarães; Gustavo, Francisco Gonçalves, Rafael, José Gomes, Marakis, Mabrouk, Carlos Daniel, Bosic, Calero e Bruno Gomes. Filipe Cândido utilizou depois todos os jogadores disponíveis, à excepção de João Aurélio e Lucas França, com toques ligeiros

Refira-se que o Marítimo viaja na manhã deste domingo para o Continente onde, em Lousada, vai encetar um estágio de 10 dias, que contempla a realização de quatro jogos de preparação: Penafiel, Casa Pia, Leixões e Boavista. Já o Nacional viaja na segunda-feira para Penafiel, onde, durante uma semana, irá disputar quatro encontros de preparação, regressando à Madeira na noite do próximo sábado.