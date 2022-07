205 alunos realizaram Exame Nacional de Inglês na Madeira

Realizaram-se, esta terça-feira, os Exames Nacionais de Inglês, do 11.º ano de escolaridade, e de Desenho A, do 12.º ano de escolaridade, relativos à 1.ª Fase do Calendário de Exames Nacionais do Ensino Secundário de 2022.

"O Exame Nacional de Inglês realizou-se em 15 escolas, por 205 dos 296 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 69,3%", indica a nota da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

"O Exame Nacional de Desenho A efetuou-se em oito estabelecimentos de ensino, por 80 dos 88 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 90,1%", acrescenta a mesma nota hoje divulgada.