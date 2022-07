Museu do Marítimo com muitas visitas durante a Expomadeira

O Museu do Marítimo tem sido um dos lugares mais frequentados pelos visitantes da Expomadeira.

Situado ao lado da loja do clube, mesmo à entrada do Estádio do Marítimo - que serve de palco para o certame organizado pela ACIF-CCIM - o museu verde-rubro tem recebido muitas visitas de sócios, adeptos e curiosos, que aproveitam a ida à emblemática feira para ver também os troféus do clube do Almirante Reis.

A 37.ª edição da Expomadeira, mostra empresarial das atividades económicas da Região, começou no passado dia 8 e termina amanhã.

Foto junto ao troféu conquistado em 1926

Este domingo, a partir das 17 horas, o clube vai criar condições para que todos os interessados possam tirar fotografias junto à Taça do Campeonato de Portugal, troféu conquistado em 1926.