"É sempre bom ver que os empresários aderiram à ExpoMadeira", diz Pedro Fino

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitou ontem a ExpoMadeira, no dia que foi dedicado à Secretaria que tutela.

Durante a ronda pelos stands, o governante mostrou-se satisfeito com a adesão das empresas a esta mostra após a pandemia.

Tivemos dois anos de muitas dificuldades, agora estamos de volta e é sempre bom ver que os empresários aderiram à ExpoMadeira. Dois anos complicados em que o Governo Regional apoiou a economia, com apoios directos às empresas e, consequentemente, os seus trabalhadores. O Governo Regional não parou o investimento, algo que foi muito importante para a Região Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas

Pedro Fino recordou ainda que, no período pandémico, o sector da construção civil alavancou a economia. “Numa altura de extrema dificuldade, o Governo Regional continuou com o investimento público e, se assim não fosse, seria muito difícil estarmos aqui hoje com esta dinâmica”, defendeu, salientando que, neste momento, se vive “um claro crescimento da economia”.

Ontem, no dia dedicado à Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, as direções regionais, bem como as entidades tuteladas tiveram a possibilidade de se mostrar ao público, sendo que a adesão foi significativa, num dia em que o stand do Governo Regional acolheu o Grupo Folclórico do Porto Santo e um grupo de Hip Hop STG.