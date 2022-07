Desfile de moda do Centro de Inclusão Social animou Expomadeira

Foi uma tarde diferente aquela que se viveu ontem, sexta-feira, na ExpoMadeira, com o projecto ‘Creative Bags’ a presentear os espectadores com um desfile de moda, no dia em que a secretária regional, Rita Andrade, visitou a Expomadeira.

"Dinamizado pelo Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão do Funchal (CACI Funchal), que animaram e fascinaram quem assistiu, cerca de 17 utentes do referido CACI e do Centro de Apoio à Deficiência Profunda foram modelos por um dia e exibiram, com pompa e circunstância, a criação de malas e chapéus de diferentes tamanhos com design próprio e único, desenvolvidos por utentes com a colaboração dos técnicos", refere a assessoria de imprensa da SRISC.

“Não há palavras para descrever o trabalho fantástico realizado por todos vós. Aos utentes e professores que tornaram possível este desfile, o nosso muito obrigado”, transmitiu a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade. “Esta iniciativa vem ao encontro da pretensão do Governo Regional em promover e desenvolver acções de apoio a pessoas com deficiência, bem como assegurar bem-estar, qualidade de vida e reforço da sua auto-estima”, indicou.

Acompanhada pelos dirigentes dos serviços sob a sua tutela, a governante percorreu ainda os 83 expositores desta que é a maior feira do tecido empresarial na Região.