Projecto Creative Bags ‘desfila’ amanhã na Expomadeira

O Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão do Funchal (CACI Funchal) e Centro de Apoio à Deficiência Profunda, que representa uma das repostas sociais do Centro de Inclusão Social da Madeira, promovem um desfile de moda amanhã, sexta-feira, pelas 18h30, próximo ao stand do Governo Regional, no recinto da Expomadeira, no Estádio dos Barreiros.

"Reforçar competências através do processo criativo, com recurso a diversas técnicas, o projecto ‘CreativeBags’ promove o recurso à imaginação, simbolismo e metáforas, enriquecendo o processo de capacitação desenvolvido pelo CACI do Funchal, na valorização das competências artísticas da pessoa com deficiência, culminando na criação de malas e chapéus de diferentes tamanhos com design próprio e único", descreve a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania.

A secretária da tutela, Rita Andrade, estará presente na Expomadeira para assistir ao desfile de moda e também para visitar os expositores da Expo.

Este é o segundo desfile promovido por aquele Centro de Actividades neste ano. O primeiro foi realizado a 4 de Julho, no centro comercial La Vie.

"Os utentes do CACI Funchal e do Centro de Apoio à Deficiência Profunda voltam a ser modelos por um dia, numa iniciativa que vem ao encontro da pretensão do Governo Regional em promover e desenvolver acções de apoio, de forma a assegurar o desenvolvimento funcional e integral da pessoa com deficiência, numa perspectiva de inclusão, capacitação e reabilitação que propicie bem-estar, qualidade de vida e reforço da auto-estima", destaca a Secretaria da Inclusão Social e Cidadania.