Saúde e protecção civil promovem actividades no stand do Governo na Expomadeira

Diversas actividades relacionadas com os sectores da saúde e protecção civil decorrem, hoje, no stand do Governo Regional na Expomadeira, no Estádio dos Barreiros. O programa de iniciativas arrancou pelas 16h00 e prolonga-se até às 24h00 deste domingo.

No referido espaço, os visitantes têm ao seu dispor um posto informativo com os Serviços de Apoio à Família disponibilizados pelo SESARAM, um posto para inscrição no Portal do Utente e mostra de equipamentos e materiais. Serão ainda dinamizadas acções relacionadas com a Central de Emergência Centro Integrado de Comunicações (CIC), os jogos de realidade virtual “kit de emergência” e “Incêndio em residência” e manobras de Suporte Básico de Vida.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visita a Expomadeira, hoje, pelas 22h00.