ExpoMadeira 2022 com números parecidos a 2019

Após uma pausa forçada pela crise pandémica de covid-19, a ExpoMadeira está de regresso e, de acordo com Jorge Veiga França, presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio de Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), esta emblemática exposição já começou a apresentar números idênticos à última edição realizada em 2019.

“Depois de dois anos consecutivos sem feira, ontem voltamos a conseguir números parecidos com o ano anterior à crise pandémica. E hoje, apesar da exposição ter aberto há meia hora, já temos vários visitantes que não nos deixam ficar mal nesta tarde de domingo”, afirmou o dirigente, que também explicou que o “novo modelo” com a restauração ‘misturada’ com os restantes stands acaba por ser “útil e até aprazível”. “Este ano a restauração está misturada com os stands, o que penso que dá uma certa ânimo à exposição”, frisou.

Apesar de este já não ser o primeiro ano em que a ExpoMadeira se realiza no Estádio do Marítimo, Jorge Veiga França relembra que, neste momento, não há outro recinto alternativo para acolher uma exposição desta dimensão.

“Mas estamos muito bem aqui e só temos a agradecer ao Club Sport Marítimo por ter permitido, mas esperamos que o Governo Regional nas suas actividades futuras, disponibilizem um dinheiro para a criação de um pavilhão multiusos que permita fazer esta exposição e outras actividades, a nível das dinâmicas desportivas, e não só”, concluiu.

A ExpoMadeira, que leva já 38 anos de existência, vai decorrer até 17 de Julho, no Estádio dos Barreiros, com a presença de 83 expositores, 225 módulos de 9m2, dos quais 26 expositores são novas presenças.